È morto l’attore francese Jean-Louis Trintignant | aveva 91 anni

(Di venerdì 17 giugno 2022), uno dei simboli del cinema d’autore e del teatro francesi, èoggi, 17 giugno, all’età di 91. Da tempo soffriva di cancro alla prostata. A dare la notizia è stata la moglie, Mariane Hoepfner, che all’Afp ha detto che«serenamente, di vecchiaia, questa mattina, nella sua casa, nel Gard, circondato dai suoi cari». Tra i suoi film più celebri Piace a troppi (1956), Il sorpasso di Dino Risi (1964) e Z – L’orgia del potere (1969), per il quale si era aggiudicato il premio come miglior attore al Festival di Cannes. Nato nel 1930,mosse i primi passi a teatro per poi entrare nella storia del cinema a fianco di Anouk Aimée in Un uomo e una donna di Claude Lelouch ...