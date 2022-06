Di Maio si sta cacciando da solo dal Movimento, dice Conte (Di venerdì 17 giugno 2022) I Cinque Stelle non sono mai andati così male. Non si può stare al governo e poi attaccarlo. Basta imitare Salvini. Le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio segnano ufficialmente l’apertura dello scontro interno al Movimento tra l’ex leader grillino e l’attuale capo politico Giuseppe Conte dopo il flop alle urne delle ultime elezioni amministrative. «Da lui lezioni sulla democrazia interna fanno ridere», ribatte Conte. Che in un colloquio con La Stampa poi assicura: «Non lo cacciamo via», perché «in realtà Di Maio si sta cacciando da solo». Conte aveva notato, in mattinata, la dichiarazione con cui il senatore del Pd Andrea Marcucci benediva la possibilità di un’alleanza con «un Movimento di Di Maio». I suoi ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 17 giugno 2022) I Cinque Stelle non sono mai andati così male. Non si può stare al governo e poi attaccarlo. Basta imitare Salvini. Le parole del ministro degli Esteri Luigi Disegnano ufficialmente l’apertura dello scontro interno altra l’ex leader grillino e l’attuale capo politico Giuseppedopo il flop alle urne delle ultime elezioni amministrative. «Da lui lezioni sulla democrazia interna fanno ridere», ribatte. Che in un colloquio con La Stampa poi assicura: «Non lo cacciamo via», perché «in realtà Disi stada».aveva notato, in mattinata, la dichiarazione con cui il senatore del Pd Andrea Marcucci benediva la possibilità di un’alleanza con «undi Di». I suoi ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @Linkiesta: #DiMaio si sta cacciando da solo dal Movimento, dice #Conte - the_highsparrow : RT @martinoloiacono: Luigi Di Maio 'non lo cacciamo via, in realtà Di Maio si sta cacciando da solo'. Lo spiega il presidente del Movimento… - Rog_2 : RT @martinoloiacono: Luigi Di Maio 'non lo cacciamo via, in realtà Di Maio si sta cacciando da solo'. Lo spiega il presidente del Movimento… - Namast70961553 : RT @fabrydami: Di Maio sta iniziando a pensare al fatto che nel MoViMento non ci sono più gli intoccabili,ma soprattutto che se resta la re… - brichiel : RT @fabrydami: Di Maio sta iniziando a pensare al fatto che nel MoViMento non ci sono più gli intoccabili,ma soprattutto che se resta la re… -