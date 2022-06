Commercialisti | De Nuccio a Mef e Agenzia delle Entrate | Dichiarazione dei redditi | prorogare il termine dei versamenti

(Di venerdì 17 giugno 2022) Disporre il?differimento del?di versamentoimposte risultanti dalle dichiarazioni dei, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza il?30 giugno. E’ la richiesta formulata dal presidente del Consiglio nazionale dei,?Elbano de, in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia,?Daniele Franco, e al direttore dell’,?Ernesto Maria Ruffini.?Ichiedono “un intervento che disponga, con il?necessario anticipo?rispetto all’attuale scadenza,?la proroga?al?20 luglio 2022?deldi versamentoimposte risultanti dalle dichiarazioni, con possibilità di versamento ...

Pubblicità

Gazzettadiroma : RT @Gazzettadiroma: Lettera di De Nuccio a Mef e Agenzia delle Entrate: “Più tempo per?consentire ai contribuenti e ai commercialisti che l… - Gazzettadiroma : Lettera di De Nuccio a Mef e Agenzia delle Entrate: “Più tempo per?consentire ai contribuenti e ai commercialisti c… - CndcecConsiglio : 'Prorogare dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni'. È la… - CndcecConsiglio : No a restrizioni all’accesso all’albo dei professionisti della #crisidimpresa. Il presidente del Consiglio nazional… - Puglia_in : De Nuccio, presidente nazionale del Consiglio nazionale dei commercialisti, scrive al Governo: “Uscire da situazion… -

E' la richiesta formulata dal presidente del Consiglio nazionale dei,Elbano de, in una lettera inviata oggi al Ministro dell'Economia,Daniele Franco, e al direttore dell'Agenzia ......Consiglio nazionale dei commercialistiElbano de, in una lettera inviata al Ministro dell'EconomiaDaniele Franco, e al direttore dell'Agenzia delle EntrateErnesto Maria Ruffini.I...Disporre ildifferimento del terminedi versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto in scad ...Lettera di De Nuccio a Mef e Agenzia delle Entrate: “Più tempo perconsentire ai contribuenti e ai commercialisti che li assistono di effettuare l’adempimento senza affanni e con la dovuta diligenza p ...