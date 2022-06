Boris Johnson a Kiev ma non parla di pace: addestreremo 10mila soldati ucraini (Di venerdì 17 giugno 2022) Boris Johnson era oggi in visita a Kiev per incontrare Volodymir Zelensky. Iniziativa che arriva proprio il giorno dopo la missione congiunta dei leader europei, Draghi, Macron, Scholz e Iohannis. E’ la seconda visita a Kiev del Premier britannico dall’inizio della guerra, dopo quella dello scorso aprile. E mentre il trio dei leader europei ha chiesto che l’Ucraina possa scegliere le condizioni della pace, il premier britannico ha usato toni più bellicosi lasciando intendere che la guerra deve continuare e che l’Ucraina può vincerla, grazie all’aiuto degli inglesi. Andrii Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha scritto su Telegram: con Boris Johnson, oggi in visita a Kiev, “abbiamo discusso della necessità di fornire ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022)era oggi in visita aper incontrare Volodymir Zelensky. Iniziativa che arriva proprio il giorno dopo la missione congiunta dei leader europei, Draghi, Macron, Scholz e Iohannis. E’ la seconda visita adel Premier britannico dall’inizio della guerra, dopo quella dello scorso aprile. E mentre il trio dei leader europei ha chiesto che l’Ucraina possa scegliere le condizioni della, il premier britannico ha usato toni più bellicosi lasciando intendere che la guerra deve continuare e che l’Ucraina può vincerla, grazie all’aiuto degli inglesi. Andrii Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha scritto su Telegram: con, oggi in visita a, “abbiamo discusso della necessità di fornire ...

