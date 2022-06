Atp Eastbourne | Darren Cahill in campo al fianco di Jannik Sinner

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 giugno 2022) Possibile nuovo ingresso nello staff di, che prosegue con le novità dopo la separazione di alcuni mesi fa da Riccardo Piatti e l’arrivo di Simone Vagnozzi. In queste ore infatti il tennista azzurro è stato visto insull’erba diinsieme a. L’australiano 61enne è stato coach di Lleyton Hewitt e Andre Agassi, oltre che più recentemente anche di Simona Halep che con lui è arrivata a trionfare a livello Slam. A inizio 2022ha collaborato brevemente con Anisimova, per poi fermarsi volendo trascorrere più tempo insieme alla famiglia. La possibilità di collaborare con un talento del calibro dipotrebbe però aver risvegliato nuovi stimoli. Non è ancora chiaro sepotrà essere il ...