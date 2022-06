Al Bano: "Putin stava dalla parte della ragione" (Di venerdì 17 giugno 2022) Al Bano non cambia idea. Nonostante il rapporto di amicizia che ormai da anni lo lega a Putin e alla Russia, la sua posizione riguardo al conflitto in Ucraina è la stessa: "E' inammissibile. Sono passati milioni di anni e ancora di... Leggi su today (Di venerdì 17 giugno 2022) Alnon cambia idea. Nonostante il rapporto di amicizia che ormai da anni lo lega ae alla Russia, la sua posizione riguardo al conflitto in Ucraina è la stessa: "E' inammissibile. Sono passati milioni di anni e ancora di...

Pubblicità

MontiFrancy82 : @albano_carrisi1 A @rtl1025 : “SE TORNERÒ A CANTARE IN RUSSIA? LA MIA È UNA REAZIONE CONTRO LE SCELTE DI PUTIN IN Q… - Marilenapas : RT @fanpage: Al Bano torna a parlare del suo rapporto con Putin e la Russia, confermando che per ora non tornerà a suonarci - fanpage : Al Bano torna a parlare del suo rapporto con Putin e la Russia, confermando che per ora non tornerà a suonarci - SMSNEWSOFFICIAL : @albano_carrisi1 A @rtl1025 : “SE TORNERÒ A CANTARE IN RUSSIA? LA MIA È UNA REAZIONE CONTRO LE SCELTE DI PUTIN IN Q… - lifestyleblogit : Al Bano: 'Ce l'ho con Putin, ma popolo russo non si tocca' - -