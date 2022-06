Ucraina, ministro Chernyshov: “Ho ricevuto i 4 leader ad Irpin e percepito loro commozione” (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sono felice che la visita del presidente del Consiglio Mario Draghi, del presidente francese Emmanuel Macron, del cancelliere tedesco Olaf Scholz e del presidente della Romania Karl Iohannis sia cominciata questa mattina da Irpin, nella regione di Kiev e che i quattro leader europei possano testimoniare la devastazione e i danni causati dai russi all’Ucraina nel corso della guerra. Io li ho ricevuti sul posto e li ho visti emotivamente toccati e scioccati da ciò che hanno visto”. E’ il commento all’Adnkronos di Oleksiy Chernyshov, ministro per le Comunità e lo sviluppo territoriale che questa mattina ha ricevuto i quattro leader europei prima del loro successivo incontro con il presidente Volodomyr Zelensky. “Abbiamo avuto anche una ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sono felice che la visita del presidente del Consiglio Mario Draghi, del presidente francese Emmanuel Macron, del cancelliere tedesco Olaf Scholz e del presidente della Romania Karl Iohannis sia cominciata questa mattina da, nella regione di Kiev e che i quattroeuropei possano testimoniare la devastazione e i danni causati dai russi all’nel corso della guerra. Io li ho ricevuti sul posto e li ho visti emotivamente toccati e scioccati da ciò che hanno visto”. E’ il commento all’Adnkronos di Oleksiyper le Comunità e lo sviluppo territoriale che questa mattina hai quattroeuropei prima delsuccessivo incontro con il presidente Volodomyr Zelensky. “Abbiamo avuto anche una ...

