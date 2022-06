Traffico Roma del 16-06-2022 ore 19:30 (Di giovedì 16 giugno 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione a causa di una precedente incidente con mezzi pesanti coinvolti ancora 10 km di coda sulla tratto laziale dell’autosole tra Ponzano Romano e la formazione Roma nord verso Napoli si viaggia unicamente sulla corsia di sorpasso sul grande raccordo anulare la circolazione diminuisce gradualmente tra la colomba e la Tuscolana accade lo stesso solo in tra Nomentana e Prenestina ulteriori rallentamenti in uscita da Roma sul tratto Urbano della A24 a causa di una precedente incidente tra Portonaccio e Viale della Serenissima ripercussioni sulla tangenziale est a partire da viale Castrense in diminuzione il Traffico su via della Foro Italico dove sono ancora possibili rallentamenti tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni prestare attenzione su via dei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione a causa di una precedente incidente con mezzi pesanti coinvolti ancora 10 km di coda sulla tratto laziale dell’autosole tra Ponzanono e la formazionenord verso Napoli si viaggia unicamente sulla corsia di sorpasso sul grande raccordo anulare la circolazione diminuisce gradualmente tra la colomba e la Tuscolana accade lo stesso solo in tra Nomentana e Prenestina ulteriori rallentamenti in uscita dasul tratto Urbano della A24 a causa di una precedente incidente tra Portonaccio e Viale della Serenissima ripercussioni sulla tangenziale est a partire da viale Castrense in diminuzione ilsu via della Foro Italico dove sono ancora possibili rallentamenti tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni prestare attenzione su via dei ...

Pubblicità

Corriere : Roma, Gra bloccato da sit-in ambientalista. Arrivisti trascinati via dagli automobilisti - kulturaeuropa : RT @chiaralucetw: #Roma brucia come #malagrotta. Roma è piena di immondizia, traffico e buche tappate con romanelle. Roma è la roma lido pe… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE Code RISOLTE sul bivio #A1/#A11 provenendo da Roma e provenendo da Bologna in direzione Pisa #viabiliTOS #viabiliFI - NomeEssere : RT @chiaralucetw: #Roma brucia come #malagrotta. Roma è piena di immondizia, traffico e buche tappate con romanelle. Roma è la roma lido pe… - Frances80540381 : RT @chiaralucetw: #Roma brucia come #malagrotta. Roma è piena di immondizia, traffico e buche tappate con romanelle. Roma è la roma lido pe… -