Torino, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Torino è pronto a ripartire in vista dell’inizio della stagione 2022/2023. I granata si ritroveranno al Filadelfia il 4 luglio per poi continuare la preparazione estiva in due località differenti dell’Austria: l’11 luglio, la squadra si dirigerà verso Bad Leonfelden per una prima parte di ritiro, per poi concludere a Waidring nelle ultime settimane del mese. Di seguito le amichevoli in programma. calendario amichevoli 18 luglio: Torino-Obermais Merano (Santa Cristina) 24 luglio: Torino-Bochum (Bressanone) 27 luglio: Torino-Al Fateh (Bressanone) 31 luglio: Stade Rennes-Torino (Rennes) 8 agosto: AZ Alkmaar-Torino (Alkmaar) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilè pronto a ripartire in vista dell’inizio della stagione/2023. I granata si ritroveranno al Filadelfia il 4 luglio per poi continuare la preparazione estiva in due località differenti dell’Austria: l’11 luglio, la squadra si dirigerà verso Bad Leonfelden per una prima parte di ritiro, per poi concludere a Waidring nelle ultime settimane del mese. Di seguito lein18 luglio:-Obermais Merano (Santa Cristina) 24 luglio:-Bochum (Bressanone) 27 luglio:-Al Fateh (Bressanone) 31 luglio: Stade Rennes-(Rennes) 8 agosto: AZ Alkmaar-(Alkmaar) SportFace.

