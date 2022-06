Terribile scontro tra auto sulla Statale Cilentana: un morto (Di giovedì 16 giugno 2022) Tragedia sulla Statale 18/Var Cilentana a causa di un incidente mortale avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 16 giugno, intorno alle ore 12. Due veicoli, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati frontalmente. Nel violentissimo impattato è morto uno dei conducenti. Si tratto di A.A., 54enne originario di Sapri ma residente a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 16 giugno 2022) Tragedia18/Vara causa di un incidente mortale avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 16 giugno, intorno alle ore 12. Due veicoli, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati frontalmente. Nel violentissimo impattato èuno dei conducenti. Si tratto di A.A., 54enne originario di Sapri ma residente a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

TViweb : Post Edited: VENETO – Terribile scontro auto-camion: muore ragazzo di 25 anni - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Il terribile impatto questa mattina lungo la statale Romea. La vittima, 25 anni, era alla guida dell'autovettura #IoSegu… - TgrRaiVeneto : Il terribile impatto questa mattina lungo la statale Romea. La vittima, 25 anni, era alla guida dell'autovettura… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! VENETO – Terribile scontro auto-camion: muore automobilista - PrimaStampa_eu : Terribile incidente stradale sulla Catania Gela: lo scontro, per cause ancora da accertare, sarebbe stato frontale… -