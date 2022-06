Scontro frontale sulla ‘Cilentana’ | un morto e traffico in tilt

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Lungo la strada statale 18/VAR “Cilentana”, a causa di un incidente occorso in corrispondenza del km 124,550, è provvisoriamente interdetta al transito – in entrambe le direzioni – la tratta compresa tra gli svincoli di Omignano (km 122,000) e Vallo Scalo (km 126,000) in provincia di Salerno. Per cause in corso di accertamento, due veicoli si sono scontrati frontalmente, provocando il decesso di una persona. La circolazione è deviata sul posto con indicazioni in loco. Il personale della Polizia Stradale e del 118 e di Anas sono sul posto per gli interventi del caso e per ripristinare la regolare transitabilità il prima possibile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.