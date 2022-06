Ranking ATP, Matteo Berrettini si riavvicina a Jannik Sinner: cosa deve fare per superarlo al Queen’s (Di giovedì 16 giugno 2022) Una scalata che prosegue. Matteo Berrettini deve fare i conti con tutte le difficoltà di un Ranking ATP che prevede delle scadenze di non poco conto e il riferimento è alla vittoria del Queen’s e alla semifinale di Halle del passato, con 590 punti da scalare nella sua classifica. Alla fine della fiera, Matteo ha dovuto cominciare il percorso sull’erba di Londra (Queen’s) con una perdita di tre posizioni rispetto a come aveva iniziato la sua settimana. Tradotto: da n.10 a n.13 del mondo con 2980 punti (-590 rispetto ai 3570). Ecco che la vittoria contro l’americano Denis Kudla di oggi è importante per l’azzurro che sta cercando di spingersi più lontano possibile nel proprio percorso sul grass londinese e nello stesso tempo “minimizzare i danni”. Allo ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Una scalata che prosegue.i conti con tutte le difficoltà di unATP che prevede delle scadenze di non poco conto e il riferimento è alla vittoria dele alla semifinale di Halle del passato, con 590 punti da scalare nella sua classifica. Alla fine della fiera,ha dovuto cominciare il percorso sull’erba di Londra () con una perdita di tre posizioni rispetto a come aveva iniziato la sua settimana. Tradotto: da n.10 a n.13 del mondo con 2980 punti (-590 rispetto ai 3570). Ecco che la vittoria contro l’americano Denis Kudla di oggi è importante per l’azzurro che sta cercando di spingersi più lontano possibile nel proprio percorso sul grass londinese e nello stesso tempo “minimizzare i danni”. Allo ...

