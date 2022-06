"Nuova ondata estiva di Covid". Come saranno i prossimi mesi (Di giovedì 16 giugno 2022) Il sottosegretario alla Salute Sileri avverte: "C'è un'ondata estiva, potrà portare ad aumento contagi ma non a ospedalizzazioni". Grazie ai vaccini rischi ridotti, "ma occorrono sempre le cautele" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Il sottosegretario alla Salute Sileri avverte: "C'è un', potrà portare ad aumento contagi ma non a ospedalizzazioni". Grazie ai vaccini rischi ridotti, "ma occorrono sempre le cautele"

Pubblicità

Adnkronos : #Covid, i timori di #Pregliasco per l'estate: 'Temo una nuova ondata da 100mila contagi al giorno'. - fanpage : Nuovi positivi quintuplicati in pochi giorni a Milano, dove anche il primo cittadino Sala è chiuso in casa dopo l'e… - andvaccaro : RT @Cartabellotta: Al momento nessuna nuova ondata #COVID19 Ma con oltre 600 mila positivi (sottostimati), casi in aumento, incertezze su… - MassimoRiserbo5 : RT @gianlucac1: Ai covid minimizers, epi autostoppisti Se e' 'endemico' ed è anche 'stagionale', visto che abbiano una nuova ondata a meta… - GabrielParker74 : RT @Cartabellotta: Al momento nessuna nuova ondata #COVID19 Ma con oltre 600 mila positivi (sottostimati), casi in aumento, incertezze su… -