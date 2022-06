NewsletterHeroes | ghostwriter tra esperti e-mail marketing 

(Di giovedì 16 giugno 2022)Mariani trae-marketing – Prosegue l’interesse di imprenditori e professionisti attivi sul web – informa un comunicato – per, la serie di webinar gratuiti dedicati al mondo dell’e-marketing pensata per aiutare freelance e aziende a gestire il delicato rapporto con i potenziali clienti. A prendere parte all’evento, insieme a un team selezionato didi marketing e comunicazione, riferisce il comunicato di, anche Maddalena Mariani (Scripta.bio, nella foto),professionista e creatrice di Edigho, la più grande community italiana dedicata ai professionisti editoriali. Con una lezione sullo storytelling e sull’importanza delle tecniche ...

