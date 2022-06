Mertens, Schira: “Ci si aspettava un epilogo diverso ma le società devono ragionare anche con la testa. Su Zielinski-Luis Alberto…” (Di giovedì 16 giugno 2022) NAPOLI Schira Mertens Zielinski – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Mertens, Schira: “Ci si aspettava un epilogo diverso ma le società devono ragionare anche con la testa” “Mertens sembra sia laterale al progetto tecnico del Napoli, propenso ad possibile rinnovamento del club, vero? Dries è un calciatore che fa ancora la differenza e questo dato è indiscutibile. Una società, tuttavia, deve ragionare non soltanto con il cuore, ma ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 16 giugno 2022) NAPOLI– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato.: “Ci siunma lecon la” “sembra sia laterale al progetto tecnico del Napoli, propenso ad possibile rinnovamento del club, vero? Dries è un calciatore che fa ancora la differenza e questo dato è indiscutibile. Una, tuttavia, devenon soltanto con il cuore, ma ...

