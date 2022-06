Macron: Francia consegnerà sei obici Caesar aggiuntivi a Ucraina (Di giovedì 16 giugno 2022) La Francia consegnerà "sei Caesar aggiuntivi" all'Ucraina. Lo ha annunciato Emmanuel Macron, che oggi ha incontrato a Kiev il presidente Volodymyr Zelensky insieme al presidente del Consiglio Mario ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) La"sei" all'. Lo ha annunciato Emmanuel, che oggi ha incontrato a Kiev il presidente Volodymyr Zelensky insieme al presidente del Consiglio Mario ...

