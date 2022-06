Juve | per Morata c'è un'ultima chance

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve-Atletico, incontro per Morata: offerti Kean, Rabiot o Zakaria - tuttosport : #Buffon: «#Juve punita per cose fatte anche da altri» ??? - GiovaAlbanese : La #Juventus non riscatterà #Morata (entro domani) a 35 milioni. L'#AtleticoMadrid per adesso congela la posizione… - pro_vpf : Aperti i voti per la Top 11 Metà Campionato Sezione : Portiere ?? Mikkelsen (Atypical) 7 Goal subiti | 2 Clean Shee… - JuventusClub19 : Allegri è 'inquieto'. Il tecnico attende un cambio di marcia sul mercato, in vista del raduno del 4 luglio???? Seco… -

Tuttosport

... il secondo potrebbe presto diventarlo con il rischio di metterlo alla porta, maora l'amicizia sovrasta tutto e la vacanza in barca prosegue senza intoppi. Accanto alla Joya ormai ex -c'è ...Lano può più permettersi di averti ', dice Raiola. Che prosegue: 'Mi incontro anche con il ... evidenzia The Athletic , non minano la posizione della Juventus come club in poleil ... Juve minuto per minuto: il futuro di De Ligt, Pogba per 4 anni, Di Maria, Zaniolo Morata Juve, retroscena nella trattativa per il riscatto: offerti all’Atletico tre bianconeri. No di Simeone. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha… Leggi ...La Juventus sta lavorando sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri nella prossima stagione, e per farlo sta anche rinnovando alcuni dei contratti dei giocatori in ...