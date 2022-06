Il rapper Simba La Rue accoltellato per strada | ipotesi vendetta

Pubblicità

Razzismo, estrema destra, intolleranza, non integrazione… No, solo una faida tra i rapper magrebini Simba La Rue e Baby Touche. Simba La Rue vs Baby Touche: le botte e l'accoltellamento: cosa c'è dietro la «faida» tra rapper. Il rapper Simba La Rue accoltellato per strada: sui social ipotesi vendetta.

Accoltellato in un parcheggio mentre accompagnava a casa la fidanzata. Vittima dell'agguato è il rapper Simba La Rue, nome d'arte di Mohamed Lamine Saida. Il 20enne è stato ferito la scorsa notte a Treviolo nel Bergamasco. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, il giovane di origini tunisine ma residente nel Lecchese è ricoverato in prognosi riservata perché ferito in un agguato la scorsa notte nel Bergamasco, ma non sarebbe in pericolo di vita.