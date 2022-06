I Santi di Giovedì 16 Giugno 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 giugno 2022) San CECCARDO DI LUNI Vescovo e martire Ceccardo visse nel IX secolo e morì martire a Luni, forse nell’860, quando la città fu distrutta dai normanni di re Hastings che, secondo un’antica leggenda avrebbe confuso Luni con Roma. In un atto dell’816 si parla di Ceccardo come “clericus filius Siribaldi”, che sarebbe stato il successore del vescovo Petroaldo, citato nel Concilio di Roma dell’826. L’epigrafe in un’ara rinascimentale, che parla della morte del vescovo Ceccardo avvenuta nel 600, è stata invece rifiutata di storici…www.ebeati.it/dettaglio/57500 San COLMAN DI REACHRAINN VI sec.www.ebeati.it/dettaglio/98093 Santa LUTGARDA Religiosa Tongres, 1182 – Aywières, Brabante, 161246Nata a Tongres nel 1182, in Belgio, Lutgarda a dodici anni entrò fra le Benedettine di Santa Caterina a Saint-Trond. Eletta ...