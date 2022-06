GdS – Calciomercato Roma: Marsiglia su Veretout e Kluivert. Piace Aouar del Lione (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 14:10:30Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: Si cerca una sistemazione per il centrocampista, ma l’ingaggio è un problema. L’olandese è reduce da una stagione positiva al Nizza: anche il Monaco è interessato L’asse tra Roma e Francia ha già prodotto buoni risultati, visto che da Under e Pau Lopez la Roma ha incassato una ventina di milioni di euro. La speranza di Pinto è che, anche in questa stagione, le cose possano andare, più o meno, nello stesso modo. Da Bianda, 22 anni, difensore con 22 presenze al Nancy, in Ligue 2, che ha un buon mercato e potrebbe anche rescindere il contratto, a trattative più importanti come quelle che riguardano Justin Kluivert e Jordan Veretout. Nelle intenzioni della Roma una doppia cessione, quella ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 14:10:30Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: Si cerca una sistemazione per il centrocampista, ma l’ingaggio è un problema. L’olandese è reduce da una stagione positiva al Nizza: anche il Monaco è interessato L’asse trae Francia ha già prodotto buoni risultati, visto che da Under e Pau Lopez laha incassato una ventina di milioni di euro. La speranza di Pinto è che, anche in questa stagione, le cose possano andare, più o meno, nello stesso modo. Da Bianda, 22 anni, difensore con 22 presenze al Nancy, in Ligue 2, che ha un buon mercato e potrebbe anche rescindere il contratto, a trattative più importanti come quelle che riguardano Justine Jordan. Nelle intenzioni dellauna doppia cessione, quella ...

