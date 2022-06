Ferrari | Vigna | ' Lavoro in F1 inizia a pagare ma continuiamo a lottare'

(Di giovedì 16 giugno 2022) Prodotto, soprattutto. Scenari futuri su elettrificazione e non solo, illustrati danel corso del Capital Markets Day a Maranello. John Elkann apre un appuntamento atteso per indicare la ...

Pubblicità

catathletic : RT @repubblica: Ferrari, Vigna: 'Nel 2030 il 40% dei modelli saranno con motore solo elettrico' [dal nostro inviato Luca Piana] https://t.c… - raspa90 : RT @repubblica: Ferrari, Vigna: 'Nel 2030 il 40% dei modelli saranno con motore solo elettrico' [dal nostro inviato Luca Piana] https://t.c… - sportface2016 : #Ferrari, #Vigna: 'Tornati competitivi, lotteremo in ogni gara' - repubblica : Ferrari, Vigna: 'Nel 2030 il 40% dei modelli saranno con motore solo elettrico' [dal nostro inviato Luca Piana] - obiettivoauto : #Ferrari, #Vigna conferma la prima elettrica nel 2025 #CapitalMarketsDay @Ferrari -

diBenedettopunta a raggiungere un fatturato netto fino a 6,7 miliardi di euro nel 2026, con un tasso di crescita annuo composto del 9%, trainato principalmente dalle attività ...Prodotto, soprattutto. Scenari futuri su elettrificazione e non solo, illustrati danel corso del Capital Markets Day a Maranello. John Elkann apre un appuntamento atteso per ......Maranello (Modena), 16 giu. (askanews) - "Arricchiremo il nostro stabilimento di Maranello aggiungendo un nuovo 'e-building' dove realizzeremo a mano gli esclusivi motori elettrici e le batterie che t ...Benedetto Vigna alimenta il legame che continuerà a esserci tra corse e prodotto, nuove opportunità dall'elettrificazione per restare fedeli al concetto di altissime prestazioni dinamiche ...