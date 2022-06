Enel vende la sua quota in Enel Russia per 137 mln (Di giovedì 16 giugno 2022) Enel ha firmati gli accordi per la vendita cessione dell'intera partecipazione del 56,43% in Pjsc Enel Russia ("Enel Russia") per circa 137 milioni di euro. Lo comunica il gruppo in una nota, secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022)ha firmati gli accordi per la vendita cessione dell'intera partecipazione del 56,43% in Pjsc("") per circa 137 milioni di euro. Lo comunica il gruppo in una nota, secondo ...

Pubblicità

iconanews : Enel vende la sua quota in Enel Russia per 137 mln - fisco24_info : Enel vende la sua quota in Enel Russia per 137 mln: -550 mln per l'indebitamento, -1,3 mld sull'utile netto - ioloraccolgo : ++ Enel vende la sua quota in Enel Russia per 137 mln ++ - ioloraccolgo : Enel vende la sua quota in Enel Russia per 137 mln (2) - ominodellaluce : @gonufrio @eni Analisi un filino semplice imho. Enel è green... Eni è dark grey... apposto. STOP ?? [A me non piace… -