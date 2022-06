Beyoncé torna con nuova musica e Lady Gaga mette like ad un post di un fan

Leggi su biccy

(Di giovedì 16 giugno 2022)è pronta perre con un nuovo album: Renaissance: Act 1, che uscirà il prossimo 29 luglio. Considerando quel ‘primo atto’ nel titolo molto probabilmente nel corso dei prossimi mesi uscirà anche un Renaissance: Act 2, ma è ancora presto per parlarne. Ad annunciarlo ovviamente Tidal, la piattaforma streaming di suo marito.RENAISSANCE July 29 pic.twitter.com/ZenmtPQM9W — TIDAL (@TIDAL) June 16, 2022 Il Rinascimento diuscirà a ben sei anni di distanza dal suo ultimo progetto discografico, Lemonade, datato 2016. E la promozione, nonostante manchi un mese e mezzo all’uscita, è già iniziata. Questa settimana comparirà infatti sulla copertina di British Vogue.su British Vogue New music is coming – a thrilling abundance of it. The culture-shifting, Grammy-dominating ...