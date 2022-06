Augustin Alvarez: “Ho scelto il Sassuolo. E’ la squadra giusta in cui crescere” (Di giovedì 16 giugno 2022) Il nuovo attaccante del Sassuolo, Agustin Alvarez è arrivato in Italia. Dopo essere atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa, ha raggiunto l’Emilia per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. Il classe 2001 è stato pagato circa 12 milioni di euro, il club ha superato la concorrenza di squadre come il Bayer Leverkusen e Southampton. L’uruguaian, appena arrivato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Perché ho preferito il Sassuolo alle altre? Credo che sia una squadra bella, ideale per crescere. Mi è piaciuto il club, voglio dare tutto per la squadra e ovviamente cercare di fare bene”. Alvarez arriva in Serie A dopo aver vinto il campionato in Uruguay da capocannoniere. Ha esordito con il Peñarol nel 2020 e a un anno dal debutto ha messo a ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Il nuovo attaccante del, Agustinè arrivato in Italia. Dopo essere atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa, ha raggiunto l’Emilia per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. Il classe 2001 è stato pagato circa 12 milioni di euro, il club ha superato la concorrenza di squadre come il Bayer Leverkusen e Southampton. L’uruguaian, appena arrivato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Perché ho preferito ilalle altre? Credo che sia unabella, ideale per. Mi è piaciuto il club, voglio dare tutto per lae ovviamente cercare di fare bene”.arriva in Serie A dopo aver vinto il campionato in Uruguay da capocannoniere. Ha esordito con il Peñarol nel 2020 e a un anno dal debutto ha messo a ...

Pubblicità

sportface2016 : #AugustinAlvarez: 'Ho scelto il #Sassuolo. E' la squadra giusta in cui crescere' - FabRubronegro : Augustin Alvarez sarà il nuovo esaltato dalla stampa e messo nelle televendite di carnevali dall’estate prossima. - Psk920 : RT @MarcoBovicelli: “Pronto e motivato, ho scelto il #Sassuolo perché credo sia la squadra giusta per crescere”: su @SkySport e @DiMarzio l… - Abdo_Aliii : RT @MarcoBovicelli: “Pronto e motivato, ho scelto il #Sassuolo perché credo sia la squadra giusta per crescere”: su @SkySport e @DiMarzio l… - yassine01937035 : RT @MarcoBovicelli: “Pronto e motivato, ho scelto il #Sassuolo perché credo sia la squadra giusta per crescere”: su @SkySport e @DiMarzio l… -