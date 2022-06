Amici, grave incidente per uno dei protagonisti più amati dal pubblico: cosa è successo (Di giovedì 16 giugno 2022) . Dopo la paura arriva la testimonianza Il programma è finito da un paio di mesi e tutti stanno aspettando di conoscere quale sarà il cast della prossima edizione e soprattutto quali saranno i giudici e i coach. Ora moti protagonisti di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) . Dopo la paura arriva la testimonianza Il programma è finito da un paio di mesi e tutti stanno aspettando di conoscere quale sarà il cast della prossima edizione e soprattutto quali saranno i giudici e i coach. Ora motidi L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

raffaellapaita : Gli insulti rivolti a Matteo #Bassetti e l’aggressione subita, addirittura con il lancio di un cocktail, mentre tra… - Achille03415924 : RT @carinadonofrio: @amici_da Scusa tatino è il mio piccolo che ho adottato dal gattile tre anni fa, analisi e tutto fatto, sta bene. Ma es… - MichaelGiulian2 : RT @sensual78: Mi restano sul cazzo le persone del vorrei ma non posso. Se hai una grave malattia allora ok. Vuoi guarire ma non puoi. Ma p… - sosempreFolle : RT @sensual78: Mi restano sul cazzo le persone del vorrei ma non posso. Se hai una grave malattia allora ok. Vuoi guarire ma non puoi. Ma p… - sensual78 : Mi restano sul cazzo le persone del vorrei ma non posso. Se hai una grave malattia allora ok. Vuoi guarire ma non p… -