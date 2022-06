(Di giovedì 16 giugno 2022) USA, Washington. La giornata di ieri, mercoledì 15 giugno, è una data che segna un evento abbastanza rilevante per tutto il mondo dell’informatica:chiude definitivamente i battenti,aver accompagnato generazioni e generazioni di novelli utenti, più o meno esperti, per i quali gli infiniti caricamenti del notodi ricerca non erano di certo un problema. Anzi, era un fremito poco prima che la pagina ricercata venisse rivelata.: tra nostalgia e innovazione Ora,25di intensa attività, Microsoft cessa l’attività di supporto al proprio storico software per la navigazione sul web e ora si attendono risposte su cosa succederà d’ora in poi ai non pochi computer che ancora lo ...

Pubblicità

CorriereCitta : Addio Internet Explorer, la fine del browser chiuso dopo 25 anni - OneTeamGroup : Ieri, 15 giugno 2022, #InternetExplorer è arrivato al capolinea ??? - Nya_Erichan : RT @lorenzo10469500: Addio a Internet Explorer, il vecchio browser che ha fatto la storia del web - Il Sole 24 ORE - MilenaLazzaroni : RT @MarcoLorux: La fine di Internet Explorer 11: cosa succede per Windows e gli sviluppatori - fracaridi : Internet Explorer addio, il browser chiude i battenti dopo 27 anni - Magazine - -

Microsoft aveva annunciato l'adExplorer qualche mese fa, attraverso un post sul blog in cui spiegava che dal 15 Giugno 2022 sarebbe stato 'permanentemente disabilitato come parte di ...Puoi scegliere tu come vedere Sky Q se via(senza parabola) o se via satellite. Da ciao adtrailer Da ciao adcast Nel cast di Da ciao adtroviamo: Talia Ryder nei panni di ...Gli esordi nel 1995, la battaglia con Netscape e l’inizio della fine dopo l’arrivo di Chrome. Dopo 27 anni di onorata carriera Microsoft ha staccato la spina al supporto per Internet Explorer.Il nuovo browser di casa Microsoft non è stato capace di diventare leader di mercato, che è dominato da anni da Chrome, ma si propone comunque come una valida e moderna alternativa. Un laconico messag ...