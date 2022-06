Vivere a risparmio energetico? Anche la tv può dare l’esempio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Bastano le prime esagerate bolle di caldo per costringerci a riflettere, con una tragica urgenza legata allo scontro con la Russia, sul nostro futuro energetico e molti purtroppo ne ricavano subito nuovi pretesti per ripensare alla non procrastinabile svolta ‘green’: a maggior ragione sarebbe decisivo il ruolo che può giocare la televisione. E non solo in termini di contenuto. ‘Educare-informare-intrattenere’, il motto di fondazione del servizio pubblico radio-televisivo, a cent’anni esatti dalla nascita della BBC inglese, dopo l’enorme trasformazione del mercato dei media e una consistente mole di studi in merito, significa oggi Anche prendere atto che l’effetto educativo e formativo è inevitabile per qualunque tipo di comunicazione. E quindi non è ozioso pensare che per ‘Vivere senza gas’, alle tante buone pratiche ecologiche che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Bastano le prime esagerate bolle di caldo per costringerci a riflettere, con una tragica urgenza legata allo scontro con la Russia, sul nostro futuroe molti purtroppo ne ricavano subito nuovi pretesti per ripensare alla non procrastinabile svolta ‘green’: a maggior ragione sarebbe decisivo il ruolo che può giocare la televisione. E non solo in termini di contenuto. ‘Educare-informare-intrattenere’, il motto di fondazione del servizio pubblico radio-televisivo, a cent’anni esatti dalla nascita della BBC inglese, dopo l’enorme trasformazione del mercato dei media e una consistente mole di studi in merito, significa oggiprendere atto che l’effetto educativo e formativo è inevitabile per qualunque tipo di comunicazione. E quindi non è ozioso pensare che per ‘senza gas’, alle tante buone pratiche ecologiche che si ...

