“Uno come te – Trent’anni insieme”, tutto sullo show di Gigi D’Alessio in onda su Rai 1 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Venerdì 17 giugno 2022, in prima serata su Rai 1, ci sarà lo show “Uno come te – Trent’anni insieme” per festeggiare i primi Trent’anni di carriera di Gigi D’Alessio. Sarà un concerto-evento da Piazza del Plebiscito (Napoli), ci saranno tantissimi ospiti e sono in programma omaggi ad artisti scomparsi che emozioneranno il pubblico in piazza e i telespettatori. D’Alessio si esibirà con i brani più famosi del suo repertorio, mentre gli ospiti che interverranno sul palco canteranno le loro hit. In questo articolo vi riportiamo tutte le notizie sul concerto-evento di Gigi D’Alessio in onda in prima serata su Rai 1. (Continua dopo la foto…) “Uno come te – Trent’anni ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 15 giugno 2022) Venerdì 17 giugno 2022, in prima serata su Rai 1, ci sarà lo“Unote –” per festeggiare i primidi carriera di. Sarà un concerto-evento da Piazza del Plebiscito (Napoli), ci saranno tantissimi ospiti e sono in programma omaggi ad artisti scomparsi che emozioneranno il pubblico in piazza e i telespettatori.si esibirà con i brani più famosi del suo repertorio, mentre gli ospiti che interverranno sul palco canteranno le loro hit. In questo articolo vi riportiamo tutte le notizie sul concerto-evento diinin prima serata su Rai 1. (Continua dopo la foto…) “Unote –...

