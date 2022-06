Rifugiati in Ruanda dal Regno Unito, fallito il primo volo: perché la Corte dei diritti dell’uomo è intervenuta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Rifugiati in Ruanda dal Regno Unito, fallito il primo volo: la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sospeso il decollo del velivolo poco prima della sua partenza. Rifugiati in Ruanda dal Regno Unito, fallito il primo volo La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha bloccato un aereo in partenza dal Regno Unito e diretto in Ruanda poco prima del decollo. Il velivolo doveva trasportare un gruppo di richiedenti asilo, secondo un progetto promosso tempo fa dal ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022)indalil: laeuropea deiha sospeso il decollo del velipoco prima della sua partenza.indalilLaeuropea dei(Cedu) ha bloccato un aereo in partenza dale diretto inpoco prima del decollo. Il velidoveva trasportare un gruppo di richiedenti asilo, secondo un progetto promosso tempo fa dal ...

