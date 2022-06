“Non ti dimenticherò mai”: lutto per Simona Ventura, era un volto conosciuto fra i VIP (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il ricordo della conduttrice, profondamente toccata dalla perdita, e di tutti i vip che lo avevano amato e conosciuto Ha affidato ai social il suo ultimo messaggio di addio Simona Ventura, recentemente colpita da un lutto. Ha perso un amico fidato, ma non solo lei. L’addio, infatti è a un volto noto fra i vip, che si erano affidati a lui in svariati momenti di difficoltà. Ma anche le persone del posto erano oramai affezionatissime a lui, che era diventato un vero e proprio punto di riferimento per l’intera comunità. “Empatico e accogliente”: il dolore di Simona Ventura per la perdita dell’amico La conduttrice, attraverso un post sui social, ha voluto dare a modo suo l’addio a Don Raimondo Satta. Quest’ultimo ci ha lasciati a 62 anni ed era noto come ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il ricordo della conduttrice, profondamente toccata dalla perdita, e di tutti i vip che lo avevano amato eHa affidato ai social il suo ultimo messaggio di addio, recentemente colpita da un. Ha perso un amico fidato, ma non solo lei. L’addio, infatti è a unnoto fra i vip, che si erano affidati a lui in svariati momenti di difficoltà. Ma anche le persone del posto erano oramai affezionatissime a lui, che era diventato un vero e proprio punto di riferimento per l’intera comunità. “Empatico e accogliente”: il dolore diper la perdita dell’amico La conduttrice, attraverso un post sui social, ha voluto dare a modo suo l’addio a Don Raimondo Satta. Quest’ultimo ci ha lasciati a 62 anni ed era noto come ...

