Marcell Jacobs verso il rientro? Nuova risonanza, mirino su Assoluti e Mondiali. "Ancora non posso spingere"

Marcell Jacobs si sottoporrà a una Nuova risonanza al bicipite femorale sinistro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, oggi il Campione Olimpico dei 100 metri effettuerà questo accertamento per capire come sta procedendo il recupero dall'infortunio che lo ha costretto a rinunciare a tre tappe di Diamond League nell'ultimo mese. La sua ultima e unica gara stagionale all'aperto risale ormai a un mese fa, quando corse a Savona in 9.99 ventoso e 10.04 regolare tra batteria e finale. Il velocista lombardo, tornato ad allenarsi negli ultimi due giorni a Roma, spera di ricevere buone notizie dai medici dell'Istituto di Scienza dello Sport della capitale. Con il referto in mano con il giudizio dell'equipe sanitaria federale che lo segue, Marcell Jacobs stabilirà il calendario ...

