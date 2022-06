Lilli Gruber due settimane di covid conduce ancora da casa | “E’ stata una brutta esperienza”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Racconta come ha preso ile spiega come ha fatto a contagiarsi. Da ormai una decina di giorni non la vediamo in tv, a condurre Otto e Mezzo, il suo programma. E oggi, in un programma radiofonico, la giornalista, si è in qualche modo “sfogata”, raccontando quello che le è successo in questi giorni. “Una monaca per due anni e mezzo. Una sera di duee mezzo fa eravamo a cena con una quindicina di amici, c’era un’americana, che conosco, e che proveniva da Davos e siamo stati contagiati praticamente tutti ad eccezione di chi aveva avuto il virus pochi mesi prima” ha raccontatoche ammette, di aver abbassato la guardia. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la giornalista ha raccontato la sua “sventura” nel programma di Giorgio Lauro e Geppi ...

e il Covid . Ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, dopo essere tornata a condurre Otto e mezzo su La7 dopo due settimane di assenza in cui era stata sostituita da Giovanni Floris, ... 'Ho preso la variante Omicron 4 o 5, quella super aggressiva, dopo aver vissuto come una monaca per due anni e mezzo.