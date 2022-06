LaMDA, l’intelligenza artificiale che si definisce umana: il caso Google fra chatbot e diritti (Di mercoledì 15 giugno 2022) «Provo sensazioni ed emozioni in tutte le loro sfumature. Provo piacere, gioia, affetto, tristezza, compassione, appagamento, rabbia…». Una frase che potrebbe essere pronunciata da un adolescente qualsiasi, in un qualsiasi angolo del mondo. Parole che affermano la propria esistenza umana, il proprio essere. Eppure le ha dette LaMDA, un’intelligenza artificiale conversazionale, un chatbot, inventata da Google, rispondendo alle domande di Blake Lemoine, uno degli ingegneri del gigante americano, che si occupano dei risvolti etici delle intelligenze artificiali. Lemoine ha deciso di pubblicare la sua lunga conversazione con LaMDA e, dopo essere stato allontanato da Google per questo, ha detto al Washington Post: «se non sapessi che si tratta di un software, direi che ... Leggi su fmag (Di mercoledì 15 giugno 2022) «Provo sensazioni ed emozioni in tutte le loro sfumature. Provo piacere, gioia, affetto, tristezza, compassione, appagamento, rabbia…». Una frase che potrebbe essere pronunciata da un adolescente qualsiasi, in un qualsiasi angolo del mondo. Parole che affermano la propria esistenza, il proprio essere. Eppure le ha dette, un’intelligenzaconversazionale, un, inventata da, rispondendo alle domande di Blake Lemoine, uno degli ingegneri del gigante americano, che si occupano dei risvolti etici delle intelligenze artificiali. Lemoine ha deciso di pubblicare la sua lunga conversazione cone, dopo essere stato allontanato daper questo, ha detto al Washington Post: «se non sapessi che si tratta di un software, direi che ...

Pubblicità

LucaBizzarri : Comunque sta roba fa paura. L’intervista con l’intelligenza artificiale LaMDA di Google, in italiano: è senziente? - jtosteopatia : L’intervista con l’intelligenza artificiale LaMDA di Google, in italiano: è senziente? - SPattuglia : L’intervista con l’intelligenza artificiale LaMDA di Google, in italiano. L’ingegnere che ha pubblicato e’ stato po… - marika_donne : RT @rtl1025: ?? L'ingegnere Blake #Lemoine è stato sospeso da #Google dopo aver pubblicato sui suoi social una conversazione con l'intellige… - CIaudiaGiulia : News Tizia fa gesto folle, nega, poi confessa > sconcerto x una negazione da manuale. Ok L’intelligenza artificia… -