Guendalina Tavassi: “Derubata in stazione”, ma la verità è un’altra (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il racconto di Guendalina: “Derubata in stazione” Giornata particolarmente impegnativa per Guendalina Tavassi ieri. E non parliamo del post puntata e della polemica che ne è scaturita per lo scontro con Lory Del Santo. Sui social, infatti, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha rivelato ai propri fan di aver subito un furto mentre si L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il racconto di: “in” Giornata particolarmente impegnativa perieri. E non parliamo del post puntata e della polemica che ne è scaturita per lo scontro con Lory Del Santo. Sui social, infatti, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha rivelato ai propri fan di aver subito un furto mentre si L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

crescenzo_mauro : Guendalina Tavassi, derubata in stazione a Milano: ecco il suo racconto - infoitcultura : Guendalina Tavassi e Lory Del Santo litigano mentre l’Isola va in pubblicità, il video dello scontro - zazoomblog : Guendalina Tavassi derubata in stazione a Milano: ecco il suo racconto - #Guendalina #Tavassi #derubata - fanpage : Il video dello scontro durante il fuori onda all'#isoladeifamosi . Guendalina e Lory Del Santo litigano in studio - andreastoolbox : #Guendalina Tavassi, derubata in stazione a Milano: ecco il suo racconto -