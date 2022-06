Fisichella: «Come sta la destra? I numeri non bastano…» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Parla Domenico Fisichella, senatore di lungo corso, ministro dei beni culturali e ambientali nel primo governo Berlusconi, vicepresidente del Senato della Repubblica per dieci anni, “ideologo” della celebre “svolta di Fiuggi”: «La nascita di Alleanza Nazionale? Non si trattò semplicemente della conquista del governo da parte degli ex fascisti». E tra un presente confuso e un futuro enigmatico, il politologo registra che «i numeri danno il centrodestra maggioranza nel Paese e Giorgia Meloni naturale leader della coalizione, almeno a sentir ora questo ora quello». Messinese, classe 1935, laureatosi in Filosofia del diritto con Sergio Cotta, avviò la carriera accademica Come assistente di Giovanni Sartori (vincitore del concorso in sociologia e cattedratico nella celebre Facoltà Cesare Alfieri di Firenze), per poi ... Leggi su panorama (Di mercoledì 15 giugno 2022) Parla Domenico, senatore di lungo corso, ministro dei beni culturali e ambientali nel primo governo Berlusconi, vicepresidente del Senato della Repubblica per dieci anni, “ideologo” della celebre “svolta di Fiuggi”: «La nascita di Alleanza Nazionale? Non si trattò semplicemente della conquista del governo da parte degli ex fascisti». E tra un presente confuso e un futuro enigmatico, il politologo registra che «idanno il centromaggioranza nel Paese e Giorgia Meloni naturale leader della coalizione, almeno a sentir ora questo ora quello». Messinese, classe 1935, laureatosi in Filosofia del diritto con Sergio Cotta, avviò la carriera accademicaassistente di Giovanni Sartori (vincitore del concorso in sociologia e cattedratico nella celebre Facoltà Cesare Alfieri di Firenze), per poi ...

