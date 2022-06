Due ipotesi in Serie A per Politano, quanto chiede De Laurentiis (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il futuro di Matteo Politano sembra sempre più lontano da Napoli, in particolare dopo le parole del suo agente Mario Giuffredi che, qualche giorno fa, ha dichiarato come gli azzurri fossero un’opzione B. Il desiderio dell’ex esterno di Inter e Sassuolo è dunque quello di lasciare il club di De Laurentiis, che per lui chiede circa 15 milioni di euro. Questo è quanto riferito da Il Corriere dello Sport, secondo cui Politano sarebbe stato sondato da Fiorentina e Milan. FOTO: Getty – Politano Napoli In questo contesto, non va dimenticato l’interesse del Valencia di Gennaro Gattuso, che ha già allenato l’esterno della Nazionale e che ama giocare con il 4-3-3 con gli esterni alti a piede invertito, in modo che possano convergere verso il centro del campo. La richiesta di 15 ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il futuro di Matteosembra sempre più lontano da Napoli, in particolare dopo le parole del suo agente Mario Giuffredi che, qualche giorno fa, ha dichiarato come gli azzurri fossero un’opzione B. Il desiderio dell’ex esterno di Inter e Sassuolo è dunque quello di lasciare il club di De, che per luicirca 15 milioni di euro. Questo èriferito da Il Corriere dello Sport, secondo cuisarebbe stato sondato da Fiorentina e Milan. FOTO: Getty –Napoli In questo contesto, non va dimenticato l’interesse del Valencia di Gennaro Gattuso, che ha già allenato l’esterno della Nazionale e che ama giocare con il 4-3-3 con gli esterni alti a piede invertito, in modo che possano convergere verso il centro del campo. La richiesta di 15 ...

