Conference League 2022 2023 | secondo turno preliminare | programma | date | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il, le, glie latelevisiva deldella, il cui tabellone è stato reso noto a Nyon nella giornata di mercoledì 15 giugno. Gli incontri sono pianificati per il 21 luglio (andata) e 28 luglio (ritorno). Glisono ancora da definire. Latelevisiva, inoltre, non sarà disponibile in Italia. Prosegue il lunghissimo cammino verso la fase a gironi della nuova competizione Uefa giunta ora al suoanno. TABELLONE PRIMOPRIMOTABELLONE...