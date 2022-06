Chiara Nasti non ci sta: ''Per la gravidanza non ho preso un chilo, voi svaccate'' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Chiara Nasti asserisce di non aver preso neppure un chilo durante la gravidanza e, quando una fan mette in dubbio la sua versione dei fatti, replica con parole durissime su Instagram. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 15 giugno 2022)asserisce di non averneppure undurante lae, quando una fan mette in dubbio la sua versione dei fatti, replica con parole durissime su Instagram.

Pubblicità

susy_DV7 : Il problema mica sono le ??che dice Chiara Nasti ma chi la segue e la venera. Ps. Fiera di non seguire pseudo influe… - ninarosesnow : RT @sgizzi89: Le capacità intellettive di Chiara #Nasti sono inversamente proporzionali alla gomma che ha addosso, e si sapeva. Ma la vera… - aribestpart : RT @madamasorge: chiara nasti non ingrassa perché mentre la pancia cresce il cervello decresce - Giu_ggiola : Più che altro chi è chiara Nasti? Sono sincera, non la conosco. - Giu_ggiola : RT @LuBennet: Non me la prendo mica con Chiara Nasti, lei è una capra e non ci si può aspettare granché, ma chi la segue che cazzo di probl… -