Campagna abbonamenti Napoli: spunta una possibile data (Di mercoledì 15 giugno 2022) Campagna abbonamenti Napoli, spunta una possibile data che a quanto sembra è attorno al 27 giugno L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 15 giugno 2022)unache a quanto sembra è attorno al 27 giugno L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

acmilan : Campagna abbonamenti 22/23 ??? Condividi la passione rossonera con chi ami, abbonatevi per vivere #UnaStoriaUnica ?????? #SempreMilan - juventusfc : Parte la Campagna Abbonamenti 2022/2023 ???? Al via la prima fase ?? - acmilan : ??? Campagna abbonamenti 2022/23 Prosegue la vendita libera, ti aspettiamo per vivere insieme #UnaStoriaUnica! ????… - robylum : @NackaSkoglund89 Campagna rinnovo abbonamenti terminata... - gab72boa : RT @acmilan: Campagna abbonamenti 22/23 ??? Condividi la passione rossonera con chi ami, abbonatevi per vivere #UnaStoriaUnica ?????? #SempreM… -