Camorra: confiscati beni per 10 milioni a un imprenditore campano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiConfermata la confisca di beni per 10 milioni di euro a un imprenditore campano residente nel Pistoiese. Sono fabbricati, cinque società, sette automezzi e decine di rapporti finanziari. La corte d’appello ha confermato la confisca all’imprenditore alberghiero Francesco Rastelli, originario di Boscoreale (Napoli) ma da tempo trasferitosi in Toscana, nel Pistoiese. La decisione, secondo la Direzione Investigativa Antimafia, giunge al termine di un procedimento di prevenzione iniziato nel 2020 con il sequestro in esecuzione di una misura adottata dal tribunale di Firenze su proposta del direttore della Dia. Il sequestro c’era stato a seguito delle indagini economiche patrimoniali “tese a dimostrare la pericolosità sociale dell’imprenditore – spiega la Dia –, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiConfermata la confisca diper 10di euro a unresidente nel Pistoiese. Sono fabbricati, cinque società, sette automezzi e decine di rapporti finanziari. La corte d’appello ha confermato la confisca all’alberghiero Francesco Rastelli, originario di Boscoreale (Napoli) ma da tempo trasferitosi in Toscana, nel Pistoiese. La decisione, secondo la Direzione Investigativa Antimafia, giunge al termine di un procedimento di prevenzione iniziato nel 2020 con il sequestro in esecuzione di una misura adottata dal tribunale di Firenze su proposta del direttore della Dia. Il sequestro c’era stato a seguito delle indagini economiche patrimoniali “tese a dimostrare la pericolosità sociale dell’– spiega la Dia –, ...

