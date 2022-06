Britney Spears smaschera il fratello Bryan | “Non dire bugie | non eri inviato al mio matrimonio”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Per ovvie ragioni, legate al controllo legale che la famiglia ha esercitato super 13 anni, i suoi genitori, Lynne e Jamie,- come è noto – e la sorella Jamie Lynn non sono stati invitati alcon Sam Asghari. Sui siti americani è però girata la voce – secondo la star iniziata da lui stesso – che ildella cantante,, sarebbe stato invitato all’evento, ma non si sarebbe presentato perché impegnato con una festa della figlia. A smentire la bugia ci ha pensato la popstar, che è tornata su Instagram dopo alcuni giorni di rumors. Vi raccomandiamo... La madre dirompe il silenzio sulle nozze a cui non è stata invitata ...

Pubblicità

deathf4ce : ho salvato dei post di britney spears con una foglia sulla ?? - gomitolodilana7 : Ancora un po' e sembro Britney Spears ???????????????????????????????????????? - VanityFairIt : La quarantenne reginetta del pop, prima del romantico «sì», avrebbe tutelato il suo patrimonio (da 60 milioni dolla… - Emm_Manzari : Come recita la mia bio di IG: Santa Britney Spears dal Mississippi, aiutami tu. - 81SwagBritney : hai ricevuto un dm da britney spears apri il thread ;) -

Parliamo delle nozze super chic dicon l'iraniano Sam Asghari . Ormai appartengono al passato perché, nonostante la bellacome poche altre riesca ad avere tra gli ospiti niente ...Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su Bryan, il fratello ed ex manager della cantante. Bryanè il fratello maggiore die, insieme a suo padre Jamie, è stato co - gestore della conservatorship contro cui sua sorella si è battuta strenuamente in una ...Eravamo convinti si trattasse del matrimonio dell’anno, o almeno del periodo in corso. Non foss’altro che per il ricco parterre di celebrity che accettano ...Notte infuocata per i social di Britney Spears: la popstar, fresca di matrimonio con Sam Asghari, è tornata con un lungo post-sfogo su quanto accaduto durante il suo giorno da favola. Britney ha ...