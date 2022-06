Book crossing di Vico Verde a Caprona e a Uliveto Terme - Cronaca - lanazione.it

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Carlo e Matteopisano (Pisa), 15 giugno 2022 - L'associazionedipisano ha da pochi giorni inaugurato, in collaborazione con la Biblioteca Peppino Impastato e l'Amministrazione ...

... in collaborazione con la Biblioteca Peppino Impastato e l'Amministrazione Comunale alla presenza due punti di, intanto a Caprona, nel parco dietro all'ufficio postale e al centro socio ...... Santa Federici del parco ormai è parte integrante, i primi a decidere di prendersene cura già dallo scorso anno, con la pulizia minuziosa di tutti i libri dele con la volontà di ... Book crossing di Vico Verde a Caprona e a Uliveto Terme Vicopisano (Pisa), 15 giugno 2022 - L'associazione Vico Verde di Vicopisano ha da pochi giorni inaugurato, in collaborazione con la Biblioteca Peppino Impastato e l'Amministrazione Comunale alla prese ...Il 5 giugno, prima domenica del mese, si rinnovano a Santarcangelo i due appuntamenti consueti con La Casa del Tempo e il Bookcrossing. Dalle 9 alle 19 in piazza Ganganelli e sotto il porticato del ...