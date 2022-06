Pubblicità

lifestyleblogit : Bianchini: 'Penny vuole semplificare la vita dei consumatori' - - TV7Benevento : Bianchini: 'Penny vuole semplificare la vita dei consumatori' - - fisco24_info : Bianchini: 'Penny vuole semplificare la vita dei consumatori': (Adnkronos) - “Questo nuovo logo è espressione di un… - Clazzati : RT @marinambassigdo: #Penny,punto. Questo il nuovo #brand del #discount #PennyMarket/@rewe_group “Una spesa semplifica e giusta, vicina al… - marinambassigdo : #Penny,punto. Questo il nuovo #brand del #discount #PennyMarket/@rewe_group “Una spesa semplifica e giusta, vicina… -

Adnkronos

Siamo un negozio di prossimità e vogliamo essere vicini ai nostri clienti comedi quartiere". Così Bruno, strategic marketing director di, in occasione della presentazione del ...Siamo un negozio di prossimità e vogliamo essere vicini ai nostri clienti comedi quartiere". Così Bruno, strategic marketing director di, in occasione della presentazione del ... Bianchini: "Penny vuole semplificare la vita dei consumatori" Roma, 15 giu. (Adnkronos/Labitalia) - “Penny Market è presente in Italia dal 1994, quindi sono 28 anni di presenza sul territorio nazionale. Era arrivato il momento di rinnovare l'immagine e abbiamo ...Roma, 15 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Questo nuovo logo è espressione di un percorso di cambiamento e non è assolutamente un puro esercizio estetico o creativo. Al contrario è un'evoluzione ...