Beautiful | Bill dice a Liam di tacere

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Le anticipazioni dell’episodio di oggi rivelano cheinsisterà col figlio affinché continui a mantenere il segreto su quanto accaduto. Anche oggi va in onda su Canale 5 una nuovissima puntata di. Come sempre non mancheranno i colpi di scena ma soprattutto le nuove anticipazioni.convince suo figlio a fare silenzio (web)Nella puntata odierna, che ricordiamo va in onda come sempre dalle ore 13.45 circa vedremoconvincere suo figlio a mantenere il silenzio.è stanco di mentire ma sa che non può parlare. Andiamo a vedere i dettagli.cerca di convincere suo figlio a fare silenziocontinua a logorarsi dai suoi sensi di colpa. La distrazione avuta in auto ha causato la morte di Vinny e lui è ...