A Salerno partita di calcio in carcere tra detenuti e figli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I detenuti del carcere di Salerno avranno la possibilità di giocare una partita di calcio con i loro figli, alla presenza dei familiari. L'iniziativa – in programma il 21 ed il 28 giugno dalle ore 14 – è stata organizzata dalla direzione della casa circondariale di Fuorni che ha aderito alla campagna europea "Non un mio crimine ma una mia condanna". Si tratta di un momento ludico eccezionale che resterà un ricordo indelebile per i bambini ed i loro familiari. L'intento dell'evento è contrastare il pregiudizio verso i figli dei detenuti, consolidare i legami affettivi tra i genitori detenuti ed i propri figli, ma soprattutto sensibilizzare la società civile e le ...

