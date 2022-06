2022: fuga dalla corsia (Di mercoledì 15 giugno 2022) La rete sanitaria italiana si sta disgregando: negli ospedali e nei Pronto soccorso mancano dirigenti, medici, infermieri. Molti si licenziano: troppa fatica, turnover massacranti, paghe basse. Ma la politica sembra non voler affrontare questa ennesima emergenza. Alla fine hanno gettato la spugna. Anzi, il camice. Dei 12 medici del Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio di Padova, a cui ogni anno si rivolgono circa 30 mila pazienti, tre hanno detto basta. Si sono dimessi. Altro che posto fisso, altro che dr. House. «Per salvare la vita agli altri, abbiamo perduto il diritto a vivere la nostra». Quelli rimasti devono far fronte al quadruplo della fatica. E non è un caso isolato. Altri li seguiranno. Anno 2022, fuga dagli ospedali. Mancano dirigenti, medici, infermieri. La rete dell’accoglienza sanitaria, in Italia, si sta disgregando a un ritmo che ... Leggi su panorama (Di mercoledì 15 giugno 2022) La rete sanitaria italiana si sta disgregando: negli ospedali e nei Pronto soccorso mancano dirigenti, medici, infermieri. Molti si licenziano: troppa fatica, turnover massacranti, paghe basse. Ma la politica sembra non voler affrontare questa ennesima emergenza. Alla fine hanno gettato la spugna. Anzi, il camice. Dei 12 medici del Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio di Padova, a cui ogni anno si rivolgono circa 30 mila pazienti, tre hanno detto basta. Si sono dimessi. Altro che posto fisso, altro che dr. House. «Per salvare la vita agli altri, abbiamo perduto il diritto a vivere la nostra». Quelli rimasti devono far fronte al quadruplo della fatica. E non è un caso isolato. Altri li seguiranno. Annodagli ospedali. Mancano dirigenti, medici, infermieri. La rete dell’accoglienza sanitaria, in Italia, si sta disgregando a un ritmo che ...

Pubblicità

enpaonlus : IL VIDEO. Mucca in ''fuga'' sulla tangenziale ma trotterella all'uscita restando a bordo strada - il Dolomiti - Dob… - fattoquotidiano : Sanità al collasso, il caso dell’Emilia Romagna tra buste paga ridotte, personale in fuga e servizi affidati a coop… - enpaonlus : Mucca in fuga sulla strada provinciale, tutto il paese si mobilita e il sindaco lascia la riunione: 'Scusate devo r… - nonsononessun17 : @giuslit Sanità al collasso, il caso dell’Emilia Romagna tra buste paga ridotte, personale in fuga e servizi affida… - zazoomblog : LIVE Italia-Serbia 2-1 volley femminile Nations League in DIRETTA: azzurre in fuga anche nel quarto set 12-7 -… -