Tennis | Atp Queen' s | Sonego ko con Kudla

(Di martedì 14 giugno 2022) Londra, 14 giu. (Adnkronos) - L'azzurro Lorenzonon riesce a superare il primo turno del torneo Atp del's. Ilta piemontese è stato battuto dallo statunitense Denische aveva preso il posto dell'infortunato Murray, in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 in due ore e 15 minuti.al secondo turno se la vedrà con Matteo Berrettini.

Ritorno con vittoria e lacrime per Matteo Berrettini. A seguito dell'intervento chirurgico subito alla mano, il numero italiano ha deciso di saltare i tornei importanti della terra rossa, ... Jannik Sinner torna all'Atp di Eastbourne: l'annuncio su Instagram Londra, 14 giu. (Adnkronos) - L'azzurro Lorenzo Sonego non riesce a superare il primo turno del torneo Atp del Queen's. Il tennista piemontese è stato battuto dallo statunitense Denis Kudla che aveva ...Non ci sarà il remake del derby andato in scena nei quarti di finale a Stoccarda tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Il torinese è uscito sconfitto dalla sfida con lo specialista americano Denis K ...