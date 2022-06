Pubblicità

Scritte intimidatorie contro Landini e la Cgil a Olbia. Indagano i carabinieri. Sindacato, vile atto squadrista

"Condanniamo il vile atto di natura violenta e squadrista compiuto questa notte per mano, al momento, di ignoti che hanno imbrattato i muri della sede della Camera del Lavoro di Olbia con...Intimidazione a Cgil: Schifani (FI),che condanniamo con fermezza 'Condanniamo con fermezza leoffensive econtro la Camera del Lavoro 'Giovanni Orcel' della Cgil di Palermo e auspichiamo che gli autori di questo gesto inaccettabile vengano prontamente individuati'. Lo ..."Landini nazista" e "Sindacato nazi", firmato con una W posta all'interno di un cerchio. Sono le scritte con vernice rossa apparse stamattina a Olbia sulla facciata della sede della Cgil. (ANSA)