Papa Francesco | «La guerra in Ucraina? O provocata o non impedita Putin? Non ci sono buoni e cattivi»

(Di martedì 14 giugno 2022) Lain«oo non». Forse anche per l’interesse di «testare e vendere armi». E poi attenzione a ridurre la complessità alla distinzione trae “”, senza ragionare su radici e interessi, checomplessi., in un colloquio con i direttori delle riviste europee dei gesuiti pubblicato oggi da Civiltà Cattolica e anticipato da alcuni quotidiano. «Un paio di mesi prima dell’inizio dellaho incontrato un capo di Stato, un uomo saggio, che parla poco, davvero molto saggio», ha raccontato Bergoglio. «Dopo aver parlato delle cose di cui voleva parlare, mi ha detto che era molto preoccupato per come si stava muovendo la Nato. Gli ho chiesto perché, e mi ha ...

Non c'è il buono e il cattivo nella guerra in Ucraina.in una conversazione con Antonio Spadaro, direttore de 'La Civiltà Cattolica', riportata oggi dalla Stampa , afferma: 'Prima della guerra in Ucraina, un importante capo di Stato mi ha ...Pierantonio Tremolada è il 122° vescovo della diocesi di Brescia nominato nel 2017 da. Il vescovo è nato il 4 ottobre del 1956 a Lissone in provincia di Monza e Brianza: è stato ...Un grazie "particolare" a Papa Francesco per aver rivolto domenica scorsa "un appello alle coscienze delle persone di tutto il mondo a 'non abituarsi alla guerra!'. Non è possibile abituarsi alla guer ...Roma, 14 giu. (askanews) - Prego per la pace, ma la Nato ha provocato Putin. Il quotidiano "La Stampa" anticipa i contenuti di una conversazione di papa Francesco con direttori delle riviste culturali ...