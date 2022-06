Oscar Giammarinaro dal vivo a Milano, giovedì 16 giugno in concerto al CIQ (Di martedì 14 giugno 2022) Oscar “solista” porta a Milano il “Sentimenti Travolgenti Tour” con uno spettacolo in cui, oltre alle canzoni del suo nuovo disco, presenterà brani degli Statuto mai suonati dal vivo in versione semiacustica. Oscar Giammarinaro, già leader della storica band mod torinese Statuto, dopo più di trent’anni di carriera e 15 album con la band, dopo aver raggiunto palchi prestigiosi come quello del Festival di Sanremo e del Festivalbar, per la prima volta Oscar intraprende un percorso artistico da solista con un progetto discografico che punta ad uno stile raffinato, fatto di sonorità ricche ed eleganti, accessibili ed orecchiabili. “La decisione di lavorare a un progetto solista – dichiara Oscar – deriva dall’aver raggiunto con l’esperienza una maturità tale che mi ha ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 14 giugno 2022)“solista” porta ail “Sentimenti Travolgenti Tour” con uno spettacolo in cui, oltre alle canzoni del suo nuovo disco, presenterà brani degli Statuto mai suonati dalin versione semiacustica., già leader della storica band mod torinese Statuto, dopo più di trent’anni di carriera e 15 album con la band, dopo aver raggiunto palchi prestigiosi come quello del Festival di Sanremo e del Festivalbar, per la prima voltaintraprende un percorso artistico da solista con un progetto discografico che punta ad uno stile raffinato, fatto di sonorità ricche ed eleganti, accessibili ed orecchiabili. “La decisione di lavorare a un progetto solista – dichiara– deriva dall’aver raggiunto con l’esperienza una maturità tale che mi ha ...

